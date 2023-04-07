Главный тренер Брюгге Рик Де Мил высказался относительно того, что Роман Яремчук не попал даже в заявку команды на игру с Серен Юнайтед.

"Почему делаю ставку на молодых игроков? Раньше я говорил, что делаю это не для того, чтобы сказать, что мы сделали что-то положительное в этом сезоне. Или быть тренером, который развивает молодых ребят. Если я чувствую, что одни справляются лучше, чем другие, и что они заслуживают своего шанса, мы его используем. Тогда возраст и опыт не имеют значения – для меня важнее качество", – приводит слова де Мила HLN.

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Кроме этого, издание отмечает, что Яремчук и Одой не попали в заявку из-за их отношения к тренировочному процессу. Ранее пресса сообщала, что форварда сборной Украины планируют продать уже летом.

В этом сезоне Яремчук принял участие в 30 поединках, но отметился всего 2 голами и 4 ассистами. Последний раз нападающий забивал еще 19 октября.

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