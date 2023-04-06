Чорна смуга нападника збірної України Романа Яремчука у Бельгії все ще триває.

Брюгге завтра, 7 квітня, прийматиме Серен Юнайтед – головного аутсайдера Ліги Жупіле. Наставник "синьо-чорних" Рік Де Міл вже визначився зі заявкою.

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У ній не знайшлося місця Роману Яремчуку. Провідне бельгійське видання Voetbal24 називає таке рішення тренера дивним і не розуміє причин. Водночас варто відзначити повернення до списку Скова Ольсена, який тривалий час відновлювався від травми.

Зауважимо, нещодавно преса повідомляла, що Брюгге налаштований продати 27-річного українця вже влітку, адже він абсолютно не виправдав заплачених рекордних 17 мільйонів євро.

Цього сезону Яремчук взяв участь у 30 поєдинках, але відзначився усього 2 голами й 4 асистами. Востаннє нападник забивав ще 19 жовтня.

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