Мудрику дякують за звільнення Поттера, напівголий Зінченко і бомба Бєсєдіна – продуктивний тиждень українців у Європі
3 квітня 22:14 - Читать на русском
Наші легіонери потрапляють на перші шпальти газет, але не завжди через футбольні здобутки.
Михайло Мудрик двома промахами поховав Челсі у матчі проти Астон Вілли, а наступного дня звільнили Грема Поттера. Фанати "синіх" радше дякують вінгеру за таку випадкову послугу.
Олександр Зінченко поділився кумедною історією освідчення Владі. Артем Мілевський також захотів відзначитися, опублікувавши агресивну заяву в бік росіян. Макаренко карав громадян країни-окупанта по-футбольному, а Бєсєдін нарешті забив, та ще й як! Про ці та інші звершення наших гравців дивіться у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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