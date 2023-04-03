Наші легіонери потрапляють на перші шпальти газет, але не завжди через футбольні здобутки.

Михайло Мудрик двома промахами поховав Челсі у матчі проти Астон Вілли, а наступного дня звільнили Грема Поттера. Фанати "синіх" радше дякують вінгеру за таку випадкову послугу.

Олександр Зінченко поділився кумедною історією освідчення Владі. Артем Мілевський також захотів відзначитися, опублікувавши агресивну заяву в бік росіян. Макаренко карав громадян країни-окупанта по-футбольному, а Бєсєдін нарешті забив, та ще й як! Про ці та інші звершення наших гравців дивіться у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Що не так зі статистикою Зінченка, злети і падіння українця – Арсенал крутий, але ризикує віддати золото АПЛ