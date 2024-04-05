"Запорукою успіху стала наша команда загалом. Колектив віддав усі сили та емоції, і ми перемогли.

Ворскла здолала Полісся і зіграє проти Шахтаря у фіналі Кубка України – Ісенко повторив свій подвиг 16-річної дитини

Щодо чергового для мене фіналу (Долганський виграв Кубок України 2008/09 як воротар Ворскли, перемігши у фіналі Шахтар, – прим.)... Це зовсім інші емоції. Коли ти гравець, ти відповідаєш за себе, а зараз – за всю команду. Раніше ти плив на катері, а зараз везеш пасажирський корабель. Це зовсім інші відчуття та зовсім інша відповідальність. Це не порівняти.

Головний герой? Вся команда. Вся команда працювала на результат. Просто деякі виконавці зробили те, що вони повинні робити. Цього всього не було б і без гола Мякушка, і без відбитого пенальті Ісенка. Всі молодці", – сказав Долганський у коментарі прес-службі Полісся.

Нагадаємо, у фіналі Кубка України, який відбудеться 15 травня на рівненському Авангарді, суперником Ворскли стане Шахтар ("гірники" у паралельній зустрічі розбили Чорноморець з рахунком 4:1).

Шахтар вийшов у фінал Кубка України, розгромивши Чорноморець – Судаков оформив дубль, віддав асист і забив у стилі Мессі