"Залогом успеха стала наша команда в целом. Коллектив отдал все силы и эмоции, и мы победили.

Ворскла одолела Полесье и сыграет против Шахтера в финале Кубка Украины – Исенко повторил свой подвиг 16-летнего ребенка

Относительно очередного для меня финала (Долганский выиграл Кубок Украины 2008/09 как вратарь Ворсклы, победив в финале Шахтер, – прим.)... Это совсем другие эмоции. Когда ты игрок, ты отвечаешь за себя, а сейчас – за всю команду. Раньше ты плыл на катере, а сейчас везешь пассажирский корабль. Это совсем другие ощущения и совсем другая ответственность. Это не сравнить.

Главный герой? Вся команда. Вся команда работала на результат. Просто некоторые исполнители сделали то, что они должны делать. Этого всего не было бы и без гола Мякушко, и без отбитого пенальти Исенко. Все молодцы", – сказал Долганский в комментарии пресс-службе Полесья.

Напомним, в финале Кубка Украины, который состоится 15 мая на ровенском Авангарде, соперником Ворсклы станет Шахтер ("горняки" в параллельной встрече разбили Черноморец со счетом 4:1).

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