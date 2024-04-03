Команди підходили до півфінальної зустрічі у непоганому настрої. Шахтар на вихідних розгромив Оболонь, а Чорноморець знищив Оболонь – щоправда, у цих перемогах було багато неприємних нюансів. "Гірники" видали вкрай низьку статистику точних передач уперед і 15 раз втрачали м'яч перед штрафним, а "моряки" виграли вперше з початку року. Словом, до спочивання на лаврах було далеко.

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Як і прогнозували, Роман Григорчук виставив максимально основний склад. Від Маріно Пушіча очікували бодай на невеличку ротацію у порівнянні з матчем поти Оболоні – втім, тут теж вийшла основа. Єдиною відмінністю стала поява у старті Егіналду замість Шведа.

У перші 15 хвилин Шахтар прямо таки шокував Чорноморець. Моменти сипались один за одним. Вже на 5-й хвилині донеччани могли відкривати рахунок. Судаков вирізав фантастичний пас на хід Кевіну лівим флангом, той перевів на правий напівфланг, а Егілду пробив звідти метрів з 23-х – поруч з лівою стійкою!

Ще за півтори хвилини Конопля прострілив у центр карного майданчика. Передачу в останню мить перехопили, але вибити її не змогли. Сікан вистрілив з відскоку – над поперечкою! На 8-й же хвилині Конопля відкрився на позиції "десятки" в штрафному, скинувши пас Егіналду під удар Бондаренку з лінії штрафного. Варакута спокійно взяв постріл Артема.

Зрештою, на 12-й хвилині "гірники" відкрили рахунок. Комбінація за участі Бондаренка, Егіналду й Судакова завершилась ефектним проривом Георгія під тиском. Все завершилось прострілом вздовж лінії воротарського – Салюк не перехопив, а Сікан замкнув. 1:0!

Здавалося, що у підопічних Маріно Пушча все супер, все під контролем. Втім, переможний рахунок тримався лишень до 18-ї хвилині. Бадібанга, Путря та Бойко обігрались на правому фланзі, після чого останній виконав черпачок у штрафний на Єрмакова – Віталій не зміг нормально влучити по м'ячу, однак вийшла скидка на лівий край. Там без опіки залишився Штогрін, який легко переграв Різника. 1:1!

Шахтар ще до цього гола перестав загострювати, а в наступні 20 хвилин на полі точилась рівна боротьба. Особливо в очі впадала дуель Егіналду й Брагару на фланзі. На 30-х хвилинах навіть здалося, що Чорноморець починає переважати донеччан у грі без м'яча, однак моментів це не приносило.

Втім, під кінець першого тайму "гірники" знову почали загострювати. Зокрема, на 37-й хвилині Конопля виконав зміщення у центр і відпасував у штрафний, а Кевін двічі підбив м'яч у центрі штрафного та пробив через себе (в руки Варакуті). На 39-й же Судаков увійшов на лівий край і спробував прострілити – Бадібанга накрив, але відскок повернувся до Георгія. Той з місця хитнув Зігі й бахнув у ближній – Варакута парирував.

Подальший розіграш кутового завершився подачею Криськіва, яку Бондаренко підрізав у дальній кут. Стійка врятувала одеситів! Втім, на 43-й хвилині донеччани таки добилися свого – Егіналду увійшов до карного майданчика й хитнув Салюка. Володимир викинув ногу вперед, а бразилець впав. Пенальті!

На відеоповторах дуже важко зрозуміти, чи був там контакт. Можливо, на прес-конференції буде скандал, однак це вже немає значення. 11-метровий не скасували, а Судаков легко переграв Варакуту. 2:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Дуже хотілося побачити, як Чорноморець прокидається в другому таймі та нав'язує важкий бій. Хотілося кубкової магії та двостороннього футболу. На жаль, цього не сталося – "моряки" у другому таймі мали всього один момент. Єрмаков на 65-й хвилині шикарно розвернувся й влетів у зону Коноплі, пробивши з краю штрафного. Різник парирував.

А так домінування Шахтаря було беззаперечним. І це при тому, що "гірники" візуально грали не на максимумі зусилль. Можливо, на це вплинув ранній гол – всього за шість хвилин по перерві Судаков виконав фантастичний прохід. Георгій стартував з власної третини на лівому фланзі, прийняв м'яч у районі технічної зони, змістився по діагоналі аж до карного майданчика й вистрілив з правого краю. 3:1!

Ще через дві хвилини Жора міг і асист виконати, вирізавши шикарну подачу на дальню стійку. Егіналду ж при замиканні натурально впав на м'яч. На 56-й же хвилині Кевін спробував повторити ривок Судакова, але пробив з лівого краю – повз ближню стійку!

Трохи згодом Маріно Пушіч провів серію замін. Кевіна, Егіналду й Сікана замінили Зубков, Степаненко й Траоре. Цей хід міг вилитись у гол на 77-й хвилині, коли Зубков увімкнув дриблінгу на правій частині карного майданчика та бахнув під ближню, однак Варакута виручив Чорноморець. Втім, ще за дві хвилини йому довелося виймати із сітки четвертий м'яч.

Одесити провалили кутовий у атаці й не змогли виграти підбирання. Бондаренко поставив корпус у центрі й скинув м'яч на Траоре, а Лассіна побачив відкривання Судакова на правому напівфланзі. Туди пішла передача – а далі Георгій розхитав Гучека й пробив у дальній кут з меж штрафного. 4:1!

Це був останній гол. Шахтар впевнено довів матч до розгромної перемоги, ставши фіналістом Кубка України 2023/24. Тепер "гірники" чекають на результат матчу Динамо – Зоря, який проведуть завтра.

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