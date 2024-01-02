"Жирона претендує на титул чемпіона? Ні, думаю, ні, тому що ми повинні набрати майже 90 очок, а це дуже багато. Перше коло тільки закінчується, і ми повинні провести видовищне друге.

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Треба йти гра за грою. Наша мета – єврокубки. Реал, Атлетіко та Барселона створені для того, щоб боротися за чемпіонство, а ми – ні. Ми не можемо думати, що наш обов'язок, зробивши щось велике до цього часу, залишитися на першому місці. У нас має бути чудовий рік, і ми побачимо, чи здатні здобути путівку в єврокубки, що вже є дуже великою метою для Жирони", – цитує наставника каталонців AS.

Нагадаємо, що Жирона та Реал мають однакову кількість очок – по 45. Утім, мадридці випереджають команду Мічел за додатковими показниками.

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