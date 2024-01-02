"Жирона претендует на титул чемпиона? Нет, думаю, нет, потому что мы должны набрать почти 90 очков, а это очень много. Первый круг только заканчивается, и мы должны провести зрелищный второй.

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Надо идти игра за игрой. Наша цель – еврокубки. Реал, Атлетико и Барселона созданы для того, чтобы бороться за чемпионство, а мы – нет. Мы не можем думать, что наш долг, сделав что-то большое к этому времени, остаться на первом месте. У нас должен быть замечательный год, и мы увидим, способны ли получить путевку в еврокубки, что уже является очень большой целью для Жироны", – цитирует наставника каталонцев AS.

Напомним, что Жирона и Реал имеют одинаковое количество очков – по 45. Впрочем, мадридцы опережают команду Мичел по дополнительным показателям.

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