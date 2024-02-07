Жирона не змогла оскаржити санкції щодо захисника Дейлі Блінда і головного тренера Мічела Санчеса. Наставник був вилучений за протести проти рішення арбітра в матчі з Реал Сосьєдадом (0:0). Захисник у тій же грі отримав п'яту жовту картку в сезоні, яка означала для нього дискваліфікацію на битву лідерів Ла Ліги Реал – Жирона.

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Дисциплінарний комітет Ла Ліги відхилив обидві скарги каталонців. Відповідно, Дейлі Блінд пропустить матч із Реалом, а Мічел не зможе керувати діями команди в технічній зоні Сантьяго Бернабеу, повідомив Жерар Ромеро у Twitter.

Ба більше, за свою критику на адресу арбітра Хесуса Хіля Мансано головний тренер Жирони покараний дискваліфікацією на два матчі, тому пропустить ще й гру проти Атлетіка. Також Мічел змушений заплатити 600 євро штрафу. Ще 700 євро повинна заплатити Жирона.

Окрім Блінда та Мічела,у грі з Реалом буде відсутній ще й півзахисник Янхель Еррера, який теж отримав п'яту жовту в сезоні.

Нагадаємо, матч 24-го туру чемпіонату Іспанії Реал – Жирона відбудеться 10 лютого в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. Після 23-х турів команда Карло Анчелотті випереджає каталонців на 2 очки.

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