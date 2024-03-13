Тренер СК Дніпро-1 пояснив зворотню заміну нападника – вже другу в цьому сезоні
Тренер СК Дніпро-1 Сергій Ревут поділився думками щодо нічиєї в матчі 21-го туру УПЛ проти ЛНЗ та пояснив рішення зворотньої заміни Даніеля Ківінди.
"Навіть нічия – хороший результат. Перемогу ми не заслужили. Добре, що взагалі зіграли внічию. Ніяк не можемо зіграти в оптимальному складі.
ЛНЗ – Дніпро-1 – 1:1 – відео голів і огляд матчу
Зворотня заміна Ківінди? Молоді хлопці виходять, їм потрібно адаптуватись. Чекаємо від Ківінди, що ось-ось, що вийде і допоможе, але поки що... Інших варіантів немає. Очеретько? У нього йде адаптація, чекаємо від нього інших дій. А сьогодні цілком могли і програти", – поділився Ревут в ефірі УПЛ ТБ.
Додамо, що ЛНЗ та СК Дніпро-1 розписали нічию (1:1). Ківінду випустили на 65-й хвилині, а вже на 85-й нападника зняли з гри. Таке трапляється з нападником вже вдруге у цьому сезоні.
СК Дніпро-1 розписав нічию з ЛНЗ – сейви Волинця врятували від ганьби, Ківінда отримав чергову зворотню заміну