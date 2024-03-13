"Навіть нічия – хороший результат. Перемогу ми не заслужили. Добре, що взагалі зіграли внічию. Ніяк не можемо зіграти в оптимальному складі.

ЛНЗ – Дніпро-1 – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Зворотня заміна Ківінди? Молоді хлопці виходять, їм потрібно адаптуватись. Чекаємо від Ківінди, що ось-ось, що вийде і допоможе, але поки що... Інших варіантів немає. Очеретько? У нього йде адаптація, чекаємо від нього інших дій. А сьогодні цілком могли і програти", – поділився Ревут в ефірі УПЛ ТБ.

Додамо, що ЛНЗ та СК Дніпро-1 розписали нічию (1:1). Ківінду випустили на 65-й хвилині, а вже на 85-й нападника зняли з гри. Таке трапляється з нападником вже вдруге у цьому сезоні.

СК Дніпро-1 розписав нічию з ЛНЗ – сейви Волинця врятували від ганьби, Ківінда отримав чергову зворотню заміну