"Даже ничья – хороший результат. Победу мы не заслужили. Хорошо, что вообще сыграли вничью. Никак не можем сыграть в оптимальном составе.

ЛНЗ – Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Обратная замена Кивинды? Молодые ребята выходят, им нужно адаптироваться. Ждем от Кивинды, что вот-вот, что выйдет и поможет, но пока... Других вариантов нет. Очеретько? У него идет адаптация, ждем от него других действий. А сегодня вполне могли и проиграть", – поделился Ревут в эфире УПЛ ТБ.

Добавим, что ЛНЗ и СК Днепр-1 расписали ничью (1:1). Кивинду выпустили на 65-й минуте, а уже на 85-й минуте нападающего сняли с игры. Такое случается с нападающим уже во второй раз в этом сезоне.

СК Днепр-1 расписал ничью с ЛНЗ – сейвы Волынца спасли от позора, Кивинда получил очередную обратную замену