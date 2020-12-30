Тренер Шеффілд Юнайтед Вайлдер: У нас VAR вже давно асоціюється з матюками

Головний тренер Шеффілд Юнайтед Кріс Вайлдер розкритикував роботу системи відеодопомоги арбітрам у чемпіонаті Англії.

"У нас (в АПЛ – прим.) знову скасували гол після перегляду VAR. Це вже восьмий або дев'ятий за цей тиждень – це не та ситуація, яка допомагає грі. Але я залишу це для обговорення іншим, тому що я вже сказав занадто багато. Всі ми робимо помилки, і я вважаю, що арбітр теж допустив одну. Все сталося швидко, і думаю, його колеги могли б трохи йому допомогти.

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Ми говоримо про нове правило, яке зобов'язує рефері зупинити гру, коли його торкається м'яч. Якщо він завадив нам, він повинен був прийняти розумне рішення. Якби він його прийняв, не думаю, що хтось обговорював би це. Зрештою, у нас вже давно VAR асоціюється з матюками", – цитує Вайлдера видання ESPN.

Нагадаємо, що на 52-й хвилині нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро забив гол, завершивши атаку, яка почалася після того, як арбітр перервав передачу півзахисника Шеффілд Юнайтед Олівера Норвуда.

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