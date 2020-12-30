Зінченко про скандально скасований гол Шеффілда: Був на 100% впевнений, що там офсайд, а все вирішили 20 сантиметрів

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Шеффілд Юнайтед (2:0) і поділився своєю думкою про ключові епізоди поєдинку.

"Це була важка гра. Шеффілд Юнайтед сильний фізично, а проти таких команд завжди нелегко грати. Наш суперник має прекрасно організовану оборону. 11 гравців за лінією м'яча, а потім у правильний час і в правильному темпі вибігають у контратаки", – пояснює Зінченко.

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На 29-й хвилині Ліс Муссе відірвався від Олександра та забив у ворота Манчестер Сіті, але арбітри за допомогою VAR скасували взяття воріт.

"Той момент був дуже динамічним. Я бачив, що гравець Шеффілда точно перебував ближче до наших воріт, ніж я. Однак після матчу декілька разів переглянув повтори та мушу погодитися, що насправді ситуація не була настільки однозначною. Все вирішили якісь 20 сантиметрів.

Але на полі я був на 100% впевнений, що там офсайд. 3-4 людини перепитали мене тоді: "Алекс, ти впевнений, що він перебував поза грою". Я кажу: "Абсолютно, без сумнівів". А виявилося, що все не так очевидно. Зараз ми повинні кожен епізод догравати до кінця, до свистка арбітра, незалежно ні від чого", – продовжує Зінченко в коментарі прес-службі Манчестер Сіті.

Українець вперше після травми потрапив у стартовий склад "містян" на матч АПЛ, але запевняє, що вже адаптувався: "Почуваюся нормально. Радий повернутися на поле, готовий допомагати команді. Проти Евертона буде складно, бо це сильний опонент. Особливо після того, як вони змінили тренера. Думаю, буде цікавий матч".

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє з Евертоном першого січня о 19:30. Після 20 турів "блакитні" з 41 очком в активі посідають третє місце АПЛ.

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