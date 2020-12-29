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Манчестер Сіті здобув непросту перемогу над Шеффілдом і завершив рік на третій позиції АПЛ – Зінченко провів повний матч

21:53 682 Читать на русском
Манчестер Сіті здобув непросту перемогу над Шеффілдом і завершив рік на третій позиції АПЛ – Зінченко провів повний матч
Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед: звіт на матч АПЛ

В останньому матчі 2019-го року Манчестер Сіті у рідних стінах не без проблем здолав Шеффілд (2:0).

52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне
 
52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне

Манчестер Сіті після болісної поразки від Вулверхемптона намагався реабілітуватися перед рідними вболівальниками. На останній матч року Пеп Гвардіола випустив Зінченка, а його партнери одразу зі стартовим свистком кинулись у атаку – втім, створити бодай он гострий момент біля чужих воріт на старті зустрічі "містянам" не вдалося. За перші 15 хвилин господарі мали лише небезпечний прорив Де Брюйне з прострілом, який ніхто не замкнув.

Шеффілд не збирався сидіти, склавши руки. Вже на 8-й хвилині гості могли відкрити рахунок внаслідок контратаки через лівий фланг оборони Сіті з подачею Стівенса, однак Робінсон головою спрямував м'яч над воротами. Господарі, тримаючи м'яч більше 70% ігрового часу, дебютним моментом розродилися аж на 16-й хвилні: Родрі викотив класну передачу на правий край штрафного, звідки Марез завдав щільного удару в ближній кут – "круглий" влучив у сітку із зовнішнього боку! Здавалося, що зараз-то манкуніанці наберуть темп, але Шеффілд блискуче оборонявся, нічого не дозволяючи господарям поля.

Більше того: в середині першого тайму підопічні Кріса Уайлдера змусили місцевих і українських вболівальників серйозно понервувати. На 25-й хвилині Муссе підхопив м'яч після помилки Зінченка й пробив з-під Фернандіньо (поруч зі стійкою), а на 29-й Муссе вискочив віч-на-віч з Браво після передачі з лівого флангу, перегравши його у ближньому бою – втім, VAR скасував взяття воріт через дуже сумнівний офсайд. Для Шеффілда такий поворот подій став неприємним сюрпризом, адже команда не тільки без голу залишилась, а ще й серйозно розлютила Сіті.

До завершення першого тайму "містяни" тричі наблизилися до того, щоб відкрити рахунок. Так, на 36-й хвилині потужного удару з дальньої дистанції завдав Вокер (над поперечиною), а на 41-й Бернарду Сілва замкнув простріл Стерлінга на дальню стійку – зовсім трохи не вистачило точності португальцю. Крім того, на 44-й Аугуеро вирвався у потенційно гольовий прорив, однак лайнсменка Шон-Мессі помітила у Серхіо офсайд – і знову це було дуже сумнівним рішенням. Зрештою, на перерву команди пішли без забитих м'ячів.

На старті другого тайму Манчестер Сіті продовжив тиснути на ворота суперника. Так, вже на 48-й хвилині Агуеро увірвався на праву половину карного майданчика, виконав фальшивий замах та спробував перекинути голкіпера – втім, вийшло неточно. Коли ж Кун вирішив діяти простіше, стався гол: на 52-й хвилині Де Брюйне виконав передачу повз арбітра на правий край штрафного, звідки Серхіо вистрілив у ближню дев'ятку – 1:0! До речі, цей гол став тисячним у тренерській кар'єрі Пепа Гвардіоли.

Шеффілд не поспішав вилітати у атаки, все так же щільно обороняючись. "Містянам" було непросто, а сам матч виглядав дуже нервово, однак біля воріт гостей раз за разом виникали небезпечні епізоди. Так, на 64-й хвилині Вокер вимагав пенальті після падіння у карному майданчику, на 71-й Марез з лівого краю пробив повз ближній кут з рикошетом від Ігана, а на 75-й Де Брюйне пробив зі стандарту метрів з 22-х – над поперечиною! За цей період у "мечів" був всього один момент, але який! Зінченко програв боротьбу Бешічу й дав йому виконати навіс, при перехопленні якого помилився Браво. На щастя для Сіті, Клаудіо встиг підстрахувати Марез.

В останні 15 хвилин основного часу Шеффілд по-серйозному пішов у атаку, ледь не відігравшись на 77-й після проходу Макберні з пасом на Муссе – нападник пробив з розвороту метрів з 16-ти, але Фернандіньо зумів підставити під м'яч ногу. Кутовий гостям нічого не дав, а вже на 82-й хвилині Манчестер Сіті закрив інтригу у матчі: Марез прорвався через центральну й віддав передачу на хід Де Брюйне у вільну зону – Кевін увірвався на лівий край штрафного, хитнув захисника й вистрілив у ближній кут. 2:0.

Після цього господарі провели кілька неточних дальніх ударів та низку непоганих контратак, однак до розгрому справа так і не дійшла. У компенсований час Шарп міг ще й гол престижу забити, але м'яч після його удару головою метрів з 14-ти влучив у стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу Манчестер Сіті, який набрав 41 очко, завершивши 2019-й рік на третій сходинці АПЛ з відставанням від Лестера в один заліковий бал. До Ліверпуля – 14 пунктів. Шеффілд з 29 очками залишився на восьмій позиції в турнірній таблиці.

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