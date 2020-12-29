Манчестер Сіті здобув непросту перемогу над Шеффілдом і завершив рік на третій позиції АПЛ – Зінченко провів повний матч

В останньому матчі 2019-го року Манчестер Сіті у рідних стінах не без проблем здолав Шеффілд (2:0).

Манчестер Сіті після болісної поразки від Вулверхемптона намагався реабілітуватися перед рідними вболівальниками. На останній матч року Пеп Гвардіола випустив Зінченка, а його партнери одразу зі стартовим свистком кинулись у атаку – втім, створити бодай он гострий момент біля чужих воріт на старті зустрічі "містянам" не вдалося. За перші 15 хвилин господарі мали лише небезпечний прорив Де Брюйне з прострілом, який ніхто не замкнув.

Шеффілд не збирався сидіти, склавши руки. Вже на 8-й хвилині гості могли відкрити рахунок внаслідок контратаки через лівий фланг оборони Сіті з подачею Стівенса, однак Робінсон головою спрямував м'яч над воротами. Господарі, тримаючи м'яч більше 70% ігрового часу, дебютним моментом розродилися аж на 16-й хвилні: Родрі викотив класну передачу на правий край штрафного, звідки Марез завдав щільного удару в ближній кут – "круглий" влучив у сітку із зовнішнього боку! Здавалося, що зараз-то манкуніанці наберуть темп, але Шеффілд блискуче оборонявся, нічого не дозволяючи господарям поля.

Більше того: в середині першого тайму підопічні Кріса Уайлдера змусили місцевих і українських вболівальників серйозно понервувати. На 25-й хвилині Муссе підхопив м'яч після помилки Зінченка й пробив з-під Фернандіньо (поруч зі стійкою), а на 29-й Муссе вискочив віч-на-віч з Браво після передачі з лівого флангу, перегравши його у ближньому бою – втім, VAR скасував взяття воріт через дуже сумнівний офсайд. Для Шеффілда такий поворот подій став неприємним сюрпризом, адже команда не тільки без голу залишилась, а ще й серйозно розлютила Сіті.

До завершення першого тайму "містяни" тричі наблизилися до того, щоб відкрити рахунок. Так, на 36-й хвилині потужного удару з дальньої дистанції завдав Вокер (над поперечиною), а на 41-й Бернарду Сілва замкнув простріл Стерлінга на дальню стійку – зовсім трохи не вистачило точності португальцю. Крім того, на 44-й Аугуеро вирвався у потенційно гольовий прорив, однак лайнсменка Шон-Мессі помітила у Серхіо офсайд – і знову це було дуже сумнівним рішенням. Зрештою, на перерву команди пішли без забитих м'ячів.

На старті другого тайму Манчестер Сіті продовжив тиснути на ворота суперника. Так, вже на 48-й хвилині Агуеро увірвався на праву половину карного майданчика, виконав фальшивий замах та спробував перекинути голкіпера – втім, вийшло неточно. Коли ж Кун вирішив діяти простіше, стався гол: на 52-й хвилині Де Брюйне виконав передачу повз арбітра на правий край штрафного, звідки Серхіо вистрілив у ближню дев'ятку – 1:0! До речі, цей гол став тисячним у тренерській кар'єрі Пепа Гвардіоли.

Шеффілд не поспішав вилітати у атаки, все так же щільно обороняючись. "Містянам" було непросто, а сам матч виглядав дуже нервово, однак біля воріт гостей раз за разом виникали небезпечні епізоди. Так, на 64-й хвилині Вокер вимагав пенальті після падіння у карному майданчику, на 71-й Марез з лівого краю пробив повз ближній кут з рикошетом від Ігана, а на 75-й Де Брюйне пробив зі стандарту метрів з 22-х – над поперечиною! За цей період у "мечів" був всього один момент, але який! Зінченко програв боротьбу Бешічу й дав йому виконати навіс, при перехопленні якого помилився Браво. На щастя для Сіті, Клаудіо встиг підстрахувати Марез.

В останні 15 хвилин основного часу Шеффілд по-серйозному пішов у атаку, ледь не відігравшись на 77-й після проходу Макберні з пасом на Муссе – нападник пробив з розвороту метрів з 16-ти, але Фернандіньо зумів підставити під м'яч ногу. Кутовий гостям нічого не дав, а вже на 82-й хвилині Манчестер Сіті закрив інтригу у матчі: Марез прорвався через центральну й віддав передачу на хід Де Брюйне у вільну зону – Кевін увірвався на лівий край штрафного, хитнув захисника й вистрілив у ближній кут. 2:0.

Після цього господарі провели кілька неточних дальніх ударів та низку непоганих контратак, однак до розгрому справа так і не дійшла. У компенсований час Шарп міг ще й гол престижу забити, але м'яч після його удару головою метрів з 14-ти влучив у стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу Манчестер Сіті, який набрав 41 очко, завершивши 2019-й рік на третій сходинці АПЛ з відставанням від Лестера в один заліковий бал. До Ліверпуля – 14 пунктів. Шеффілд з 29 очками залишився на восьмій позиції в турнірній таблиці.