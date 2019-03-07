Челсі – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

В першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19 Челсі приймає київське Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Челсі – Динамо

7 березня, 22:00. Лондон, стадіон Стемфорд Брідж.

Головний арбітр: Славко Вінчіч (Словенія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція Челсі – Динамо на сайті "Футбол 24".

Динамо дістався чи не найважчий серед усіх можливих опонентів – лондонський Челсі. Попри всі внутрішні проблеми, "аристократи" залишаються вкрай неприємним суперником, вистояти проти якого буде дуже важко. Домашні трибуни, статус, кадровий потенціал, фінансові можливості – всі ці фактори на боці Челсі.

Челсі – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Команда Олександра Хацкевича підходить до звітного матчу, маючи за плечима переможну серію у 3-х поєдинках поспіль. Остання зустріч проти Десни видалася вкрай складною, адже кияни останні 20 хвилин матчу виключно відбивалися, а також втратили основного нападника Франа Соля. Іспанець пошкодив плече та вибув на тривалий термін. Ця ситуація суттєво ускладнює завдання динамівців на здобуття позитивного результату.

Втім, і з цим Челсі можна і потрібно грати. Фаворити існують лише на папері, а безпосередньо на футбольному полі шанси на успіх є у всіх. Це у Лізі чемпіонів довів Аякс, який у блискучому стилі розібрався з Реалом – переможцем останніх трьох розіграшів Ліги чемпіонів. Тим більше, що у таборі суперника теж не все гладко: конфлікт Кепи з Саррі, постійні чутки про відхід лідера команди Едена Азара, трансферний бан ФІФА – все це не сприяє хорошій атмосфері в Челсі.

Лондонці здобули перемоги в останніх двох поєдинках АПЛ проти Тоттенхема та Фулхема, але перед цим програли Манчестер Сіті фінал Кубка ліги, втративши шанс на передостанній трофей у сезоні. Команда Мауріціо Саррі має шанс виграти лише Лігу Європи, адже раніше вилетіла з Кубка Англії, а про боротьбу за чемпіонство наразі говорити не доводиться. Тому про будь-яку недооцінку суперника лондонцями не може бути й мови.

Одним із головних завдань футболістів Динамо стане нейтралізація Олів'є Жиру, який забивав у п'яти останніх матчах Ліги Європи та не проти продовжити результативну серію у поєдинку проти української команди. Також важливими стануть протистояння у центрі поля та на флангах – саме там зосереджена головна зброя нинішнього Динамо.

Статистика протистояння

Динамо та Челсі зустрічались між собою двічі – обидва рази у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2015/16. У поєдинку на НСК Олімпійський суперники розписали "суху" нічию, а в Лондоні Челсі завдяки автоголу Драговіча та шикарному штрафному Вілліана здобув перемогу з рахунком 2:1. Цікаво, що у цьому ж поєдинку Драговіч забив і у ворота Челсі після розіграшу кутового.

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З того часу склади обох команд суттєво змінились – учасників того матчу, які продовжують виступати за Челсі та Динамо, можна порахувати на пальцях рук. У лондонців залишились лише Еден Азар, Сесар Аспілікуета, Педро та Вілліан. Серед киян у команді продовжують виступати Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук та Денис Гармаш.

Слова

Мауріціо Саррі, наставник Челсі:

"Динамо – це хороша і молода команда зі швидкими флангами, вони дуже небезпечні на контратаках. Нам потрібно провести два дуже хороших матчі, щоб пройти далі.

Ми проведемо невелику ротацію, адже кілька гравців Челсі втомилися. Однак це зовсім не означає, що ми віддаємо перевагу боротьбі за потрапляння в першу четвірку в АПЛ. Ліга Європи – не менш важлива мета для нас".

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Олександр Хацкевич, головний тренер Динамо:

"Перед початком кожного матчу, я думаю, що шанси завжди 50 на 50. Тим більше, що тут двоматчева дуель. Побачимо, як буде завтра. Що стосується ігрової схеми, то ми її змінювати не будемо".

Кадрова ситуація

Олександр Хацкевич зіткнувся з серйозними кадровими втратами. Через дискваліфікацію не зіграє Беньямін Вербіч, а в останньому поєдинку проти Десни травмувався Фран Соль, який забив єдиний гол у київському матчі з Олімпіакосом. Травма іспанця виявилась серйозною – йому знадобилась операція, а термін відновлення триватиме мінімум 2 місяці. На щастя, Денис Бойко, який також зазнав пошкодження у грі проти Десни, готовий до поєдинку на Стемфорд Брідж.

Найбільша проблема – форвард. Враховуючи відсутність Артема Бєсєдіна, єдиним здоровим нападником основної обойми у "біло-синіх" залишився Назарій Русин, який, за словами Хацевича, і вийде на поле Стемфорд Брідж з перших хвилин.

Також дискусійним питанням залишається позиція центрального захисника. Пару Микиті Бурді після травми Тамаша Кадара складав Артем Шабанов, який суттєво додав у останніх поєдинках. Шабанов заслужив свій шанс зіграти проти Челсі, але не виключено, що Хацкевич все ж довіриться більш досвідченому угорцю, який відновився та готовий допомогти команді.

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У Мауріціо Саррі немає проблем зі складом – травмований лише Дрінквотер, на якого тренерський штаб Челсі і так особливо не розраховує. Італієць обіцяв певну ротацію при виборі стартової одинадцятки, але, знаючи Саррі, навряд чи вона буде суттєвою.

Цікавою дилемою для італійця є позиція голкіпера. Після відомого скандалу з Кепою у матчі проти Тоттенхема зіграв Кабальєро, а от у поєдинку з Фулхемом іспанець повернувся у ворота.

Власник Челсі Роман Абрамович заявив, що Кепа буде проданий. Наскільки це вплине на вибір стартового складу Саррі – побачимо незадовго до гри.

Орієнтовні склади на матч Челсі – Динамо:

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Рюдігер, Давід Луїс, Емерсон – Жоржінью, Ковачіч, Барклі – Педро, Азар, Жиру.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльський, Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Шапаренко – Русин

Травмовані: Дрінквотер – Піваріч, Бєсєдін, Соль.

Дискваліфіковані: Вербіч.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Челсі здобуде домашню перемогу, але Динамо зуміє забити гол на виїзді та зберегти пристойні шанси на вихід у чвертьфінал Ліги Європи. Доля путівки у наступний раунд вирішиться на НСК Олімпійський 14 березня.