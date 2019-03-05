Че Че ще може перейти в Сан-Паулу, – журналіст

Сан-Паулу ще може оформити перехід півзахисника Динамо Че Че.

Сан-Паулу оптимістично налаштований щодо оренди хавбека Че Че, повідомляє бразильський блогер та журналіст Ренато Нуньєс у своєму Twitter.

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Кияни не бажають віддавати гравця, якого придбали минулого літа у Палмейраса, але є шанс, що перехід таки відбудеться. Зараз Че Че не потрапляє навіть до заявки "біло-синіх".

Трансферне вікно в Бразилії триватиме ще місяць.