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Че Че ще може перейти в Сан-Паулу, – журналіст

21:06 329 Читать на русском
Че Че ще може перейти в Сан-Паулу, – журналіст
Че Че (зліва) / ФК Динамо Київ

Сан-Паулу ще може оформити перехід півзахисника Динамо Че Че.

Сан-Паулу оптимістично налаштований щодо оренди хавбека Че Че, повідомляє бразильський блогер та журналіст Ренато Нуньєс у своєму Twitter.

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Кияни не бажають віддавати гравця, якого придбали минулого літа у Палмейраса, але є шанс, що перехід таки відбудеться. Зараз Че Че не потрапляє навіть до заявки "біло-синіх".

Трансферне вікно в Бразилії триватиме ще місяць.

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