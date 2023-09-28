– Зараз навіть з VAR дуже часто критикують суддівство, той же Вернидуб, Григорчук, Ротань. Ви, як колишній арбітр, як можете оцінити суддівство в УПЛ?

– Я думаю, що наших арбітрів VAR заплутав ще більше. У суддівстві завжди були, є і будуть спірні моменти. Раніше рефері припускались людських помилок, а тепер система VAR їх ще більше заплутує.

Раніше на деякі моменти не звертали уваги, а зараз інколи доходить до смішного: незрозумілі пенальті та вилучення. Тому я проти VAR. Можна лише використовувати цю систему, щоб визначати, чи перетнув м’яч лінію воріт, цього буде цілком достатньо.

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– Ігор Циганик в ефірі своєї авторської програми сказав, що в гості до Львова бояться їздити команди, натякаючи на упередженість арбітрів до Руха, у тому числі через ваше суддівське минуле. Що можете йому відповісти?

– Мені навіть не хочеться коментувати його безпідставні звинувачення. Щоб когось звинувачувати, треба спочатку взяти дітей у третьому класі, виховати їх і довести до юніорських і молодіжних збірних, а потім щось говорити. Ви ж самі бачите, як люди реагують на його звинувачення. Циганика не підтримав ніхто! Всі все розуміють – що це замовний випад на адресу Руха.

– Власники клубів УПЛ хочуть зробити дії арбітрів більш відкритими – щоб вони після матчів коментували спірні епізоди. Як ви, як колишній арбітр, до такого ставитесь?

– Я не думаю, що це сильно допоможе нашому футболу. Говорити можна багато, але епізод вже зіграний. Сьогодні є рішення Комітету арбітрів по нашому матчу з ЛНЗ, але не можна сказати, що воно правильне, – сказав Пономарьов в інтерв'ю Українському футболу.

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