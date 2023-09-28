– Сейчас даже с VAR очень часто критикуют судейство, тот же Вернидуб, Григорчук, Ротань. Вы как бывший арбитр, как можете оценить судейство в УПЛ?

– Я думаю, что наших арбитров VAR запутал еще больше. В судействе всегда были, есть и будут спорные моменты. Раньше рефери допускали человеческие ошибки, а теперь система VAR их еще больше запутывает.

Раньше на некоторые моменты не обращали внимания, а сейчас иногда доходит до смешного: непонятные пенальти и удаления. Поэтому я против VAR. Можно использовать эту систему, чтобы определять, пересек ли мяч линию ворот, этого будет вполне достаточно.

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– Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы сказал, что в гости во Львов боятся ездить команды, намекая на предвзятость арбитров к Руху, в том числе из-за вашего судейского прошлого. Что можете ему ответить?

– Мне даже не хочется комментировать его безосновательные обвинения. Чтобы кого-то винить, нужно сначала взять детей в третьем классе, воспитать их и довести до юниорских и молодежных сборных, а потом что-то говорить. Вы же сами видите, как люди реагируют на его обвинения. Цыганыка не поддержал никто! Все все понимают – это заказной выпад в адрес Руха.

– Владельцы клубов УПЛ хотят сделать действия арбитров более открытыми – чтобы они после матчей комментировали спорные эпизоды. Как вы, как бывший арбитр, к такому относитесь?

– Я не думаю, что это сильно поможет нашему футболу. Говорить можно многое, но эпизод уже сыгран. Сегодня есть решение Комитета арбитров по нашему матчу с ЛНЗ, но нельзя сказать, что оно правильное, – сказал Пономарев в интервью Украинскому футболу.

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