Матч між Ураканом та Сан-Лоренцо в чемпіонаті Аргентини ознаменувався скандалом – не обійшлось без бійки.

В кінці гри між футболістами обох команд спалахнула масова бійка – вони намагались ледь не задушити один одного, через що арбітр показав аж 4 червоні картки.

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Втім, на цьому конфлікт не було вичерпано. За інформацією Marca з посиланням на TyCSports, після гри представники Сан-Лоренцо не змогли прийняти душ. Президент Уракана підтвердив, що воду відключили в обох роздягальнях.

Через це гравці Сан-Лоренцо покидали межі стадіону в шльопанцях, з накинутими рушниками на плечі. Як тільки команда від'їхала зі стадіону, воду ввімкнули в роздягальні гостей.

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