Досвідчений фахівець попрощався з Боро за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Норвіч звільнив головного тренера після дебютної перемоги в АПЛ

Ворнок працював із командою з червня 2020-го. У минулому сезоні Мідлсбро під його керівництвом фінішував на 10-й сходинці, відставши від зони плей-офф Чемпіоншипа на 13 очок. Посеред тижня Ворнок оновив рекорд із кількості матчів у статусі тренера в англійському футболі (1602 поєдинки). Також 72-річний коуч у 2018 році побив рекорд за кількістю підвищень у класі в Англії.

До слова, на цей момент Мідлсбро посідає 14-те місце в турнірній таблиці, набравши 22 очки. В останніх трьох матчах "річники" набрали всього 1 бал.

Конте в Тоттенхемі: втримати Кейна, реанімувати Аллі та головна Місія нездійсненна