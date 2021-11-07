Опытный специалист попрощался с Боро по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

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Уорнок работал с командой с июня 2020 года. В минувшем сезоне Мидлсбро под его руководством финишировал на 10-й строчке, отстав от зоны плей-офф Чемпионшипа на 13 очков. Посреди недели Уорнок обновил рекорд по количеству матчей в статусе тренера в английском футболе (1602 поединка). Также 72-летний коуч в 2018-м побил рекорд по количеству повышений в классе в Англии.

К слову, на данный момент Мидлсбро занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В последних трех матчах "речники" набрали всего 1 балл.

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