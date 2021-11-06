Керівництво Норвіча переконане, що команді не під силу подолати кризу під керівництвом Даніеля Фарке.

Сьогодні "канарки" вперше у нинішньому чемпіонаті зуміли набрати три очки. Норвіч здолав головну несподіванку сезону – Брентфорд.

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Зрештою, це не врятувало Даніеля Фарке від звільнення. Клуб на своєму офіційному сайті вже оголосив про відставку 55-річного німецького фахівця.

Нагадаємо, Фарке очолив Норвіч влітку 2017 року і відтоді провів на чолі команди 208 матчів. Під його керівництвом "канарки" двічі піднімалися в АПЛ. У минулому сезоні команді виграла Чемпіоншип, набравши рекордні 97 очок. Старт поточної кампанії в еліті вийшов провальним – лише 5 очок за 12 турів і остання позиція в турнірній таблиці.

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