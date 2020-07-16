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Тренер Прикарпаття підслухав скандальну розмову суддів у перерві матчу з Інгульцем

08:24 - Читать на русском
Тренер Прикарпаття підслухав скандальну розмову суддів у перерві матчу з Інгульцем
Інгулець / ФК Інгулець

Головний тренер Прикарпаття Володимир Ковалюк прокоментував роботу арбітрів у програному Інгульцю матчі 24-го туру Першої ліги (0:1).

 

"Не радує таке шоу, яке є на футбольному полі в плані суддівства. Думаю, що сьогодні нас "вбивали". Ви ж це самі бачили. Арбітри хоч би закрилися у суддівській кімнаті. Я стояв у перерві біля приміщення, де вони переодягаються.

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Вони кажуть: "Зараз ми когось із них виженемо, у них картки є". Як таке може бути? Де той Київ, що про суддівство говорить? Обіграйте спокійно 1:0 або 2:0. Нас на одного менше. Але вигадувати пенальті..." – сказав Ковалюк у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Інгулець мінімально обіграв Прикарпаття завдяки скандальному пенальті, який призначив Іван Бондар на останній компенсованій хвилині – гравець господарів перечепився через власну ногу та впав у штрафному майданчику суперника. Окрім того, у другому таймі арбітр видалив одного з гравців і головного тренера Прикарпаття.

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Інгулець - Прикарпаття Прикарпаття Прикарпаття Інгулець Інгулець Перша ліга Арбітри
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