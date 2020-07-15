Перша ліга: Інгулець переміг Прикарпаття завдяки вигаданому пенальті, Волинь знищила Балкани та увірвалась на п'єдестал

Відбулись чергові матчі 24-го туру Першої ліги. Читайте звіт про поєдинки на сайті Футбол 24.

Перша ліга 2019/20, 24-й тур

Балкани – Волинь – 1:4

Голи: Фаюк, 45+2 – Чачуа, 11, Сад, 34, Волошинович, 53, Кожанов, 54

Інгулець – Прикарпаття – 1:0

Гол: Загальський, 90+1 (пен.)

Вилучення: Семотюк, 53 (Прикарпаття)

Агробізнес – Минай – початок матчу о 18:00

Кремінь – Миколаїв – початок матчу о 18:00

МФК Металург – Гірник-Спорт – початок матчу о 18:00

Оболонь-Бровар – Чорноморець – початок матчу о 19:00

Рух – ОПФК Черкащина – початок матчу о 19:00

Волинь на виїзді розбила Балкани. Вже на 11 хвилині Чачуа вдало зіграв на добиванні, а Сад трохи пізніше подвоїв перевагу волинян. Фаюк перед перервою один м'яч відіграв, але в другій половині Волошинович та Кожанов двома голами за хвилину добили суперника.

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Інгулець в більшості вирвав перемогу в Прикарпаття на останніх хвилинах. Підопічні Лавриненка майже всю другу половину провели в більшості після вилучення Семотюка, проте забити вдалось лише в додатковий час: форвард Інгульця вривався до карного майданчика та впав, перечепившись за власну ногу. Арбітр призначив пенальті, з якого Загальський приніс перемогу своїй команді.

Таким чином, Інгулець набрав 50 очок та відірвався у перегонах за першу сходинку в турнірній таблиці, Прикарпаття лишилось одинадцятим з 24 пунктами. Волинь обігнала Минай за додатковими показниками з 45 заліковими балами і посідає третє місце.

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