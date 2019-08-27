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Тренер Олімпіка Климовський розповів про емоції після нічиєї з Динамо

27 серпня 23:43 193 Читать на русском
Тренер Олімпіка Климовський розповів про емоції після нічиєї з Динамо
Ігор Климовський / Олімпік

Виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський прокоментував нічию з Динамо у 5 турі УПЛ.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

"Як це вдалося? Розмовляємо з хлопцями, готуємо, переглядаємо ігри. Просто працюємо і все. Ми забили, повели в рахунку. Так, пропустили, але все ж вистояли.

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Нічия з Динамо – я у захваті від такого результату. Я дуже задоволений. Як грали, як працювали. Один набраний пункт тут – це дуже приємно", – сказав Климовський у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Динамо на власному полі зіграло внічию з Олімпіком у 5 турі УПЛ (1:1). Цей матч приніс донецькій команді перше очко у цьому сезоні.

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