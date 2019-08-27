Тренер Олимпика Климовский рассказал об эмоциях после ничьей с Динамо

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика Игорь Климовский прокомментировал ничью с Динамо в 5 туре УПЛ.
"Как это удалось? Разговариваем с ребятами, готовим, просматриваем игры. Просто работаем и все. Мы забили, повели в счете. Да, пропустили, но все же выстояли.
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Ничья с Динамо – я в восторге от такого результата. Я очень доволен. Как играли, как работали. Один набранный пункт здесь – это очень приятно", – сказал Климовский в программе "Футбольный формат".
Напомним, Динамо на своем поле сыграло вничью с Олимпиком в 5 туре УПЛ (1:1). Этот матч принес донецкой команде первое очко в этом сезоне.
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