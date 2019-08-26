toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СК ДНІПРО-1 - ЛЬВІВ ІНТЕР - ЛЕЧЧЕ ТРАНСФЕРИ

Михайличенко розповів, чого Динамо забракло в матчі з Олімпіком

26 серпня 23:55 230 Читать на русском
Михайличенко розповів, чого Динамо забракло в матчі з Олімпіком
Олексій Михайличенко / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко розповів, як хотів зіграти проти Олімпіка (1:1).

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

"Засмучений, дебютний матч хотілося б виграти. До останньої хвилини вірив, що зможемо переламати, забити другий м'яч. Другий тайм вселяв оптимізм, хлопці включили швидкості, заграли в потрібний футбол. Трохи не вистачило виконавчої майстерності, холоднокровності.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Вся команда дуже засмучена. Вони билися, грали до останньої секунди, щоб домогтися бажаного результату. Але та помилка, яка призвела до пропущеного гола, поставила нам непросте завдання, враховуючи, як Олімпік грав в обороні.

З усіма футболістами, навіть яких знаю, будемо знайомитися в процесі роботи. У кожного буде шанс. Думав, що Кадірі буде непогано виглядати, не помилився", – сказав Михайличенко програмі Футбольний формат.

Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю

blog_ava
Вихованець Динамо Лісовий, який змінив громадянство, заявив про бажання виступати за збірну Росії
26 серпня
7708
Теги
Відеоновини Динамо - Олімпік Динамо Динамо Олімпік Олімпік Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
32
хв
Монпельє
20:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук