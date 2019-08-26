Михайличенко розповів, чого Динамо забракло в матчі з Олімпіком

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко розповів, як хотів зіграти проти Олімпіка (1:1).

"Засмучений, дебютний матч хотілося б виграти. До останньої хвилини вірив, що зможемо переламати, забити другий м'яч. Другий тайм вселяв оптимізм, хлопці включили швидкості, заграли в потрібний футбол. Трохи не вистачило виконавчої майстерності, холоднокровності.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Вся команда дуже засмучена. Вони билися, грали до останньої секунди, щоб домогтися бажаного результату. Але та помилка, яка призвела до пропущеного гола, поставила нам непросте завдання, враховуючи, як Олімпік грав в обороні.

З усіма футболістами, навіть яких знаю, будемо знайомитися в процесі роботи. У кожного буде шанс. Думав, що Кадірі буде непогано виглядати, не помилився", – сказав Михайличенко програмі Футбольний формат.

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