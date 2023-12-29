Тренер Оболоні відповів критикам: "Всі говорили, що ми будемо на останньому місці в УПЛ"
Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко оцінив виступи своїх підопічних в першій частині сезону УПЛ.
"Той результат, який ми маємо, багато спеціалістів не очікували. На початку чемпіонату усі казали, що Оболонь за підсумками першого кола буде десь на останньому місці. Ми спростували це і довели своєю грою, що команда може конкурувати з іншими та досягати хороших результатів.
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Далеко не все виходило у матчах, могли як програвати, так і вигравати, але це футбол. Я вже казав, що це певна нестача досвіду, як тренерського штабу, так і гравців. Тому усім нам є над чим працювати. Завжди хочеться підійматися вгору, думаю, що це наша не остаточна позиція. Будемо усе можливе від себе робити, потрібно якісно підготуватися для того, щоб закріпитися вище у турнірній таблиці.
У нас з початку сезону є завдання закріпитися у верхній десятці. Я думаю, це був би дуже вдалий результат, як для команди-новачка УПЛ. Для цього нам потрібно гарно попрацювати на зборах, які ми запланували, та зробити підсилення на певні позиції", – сказав Іващенко у коментарі клубній прес-службі.
Нагадаємо, на зимову паузу Оболонь пішла на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок.
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