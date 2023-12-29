"Той результат, який ми маємо, багато спеціалістів не очікували. На початку чемпіонату усі казали, що Оболонь за підсумками першого кола буде десь на останньому місці. Ми спростували це і довели своєю грою, що команда може конкурувати з іншими та досягати хороших результатів.

Оболонь працює над підписанням двох нападників з досвідом виступів в УПЛ, – ЗМІ

Далеко не все виходило у матчах, могли як програвати, так і вигравати, але це футбол. Я вже казав, що це певна нестача досвіду, як тренерського штабу, так і гравців. Тому усім нам є над чим працювати. Завжди хочеться підійматися вгору, думаю, що це наша не остаточна позиція. Будемо усе можливе від себе робити, потрібно якісно підготуватися для того, щоб закріпитися вище у турнірній таблиці.

У нас з початку сезону є завдання закріпитися у верхній десятці. Я думаю, це був би дуже вдалий результат, як для команди-новачка УПЛ. Для цього нам потрібно гарно попрацювати на зборах, які ми запланували, та зробити підсилення на певні позиції", – сказав Іващенко у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, на зимову паузу Оболонь пішла на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок.

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