"Тот результат, который у нас есть, многие специалисты не ожидали. В начале чемпионата все говорили, что Оболонь по итогам первого круга будет где-то на последнем месте. Мы опровергли это и доказали своей игрой, что команда может конкурировать с другими и достигать хороших результатов.

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Далеко не все получалось в матчах, могли как проигрывать, так и выигрывать, но это футбол. Я уже говорил, что это определенная нехватка опыта как тренерского штаба, так и игроков. Поэтому всем нам есть над чем работать. Всегда хочется подниматься, думаю, что это наша не окончательная позиция. Будем все возможное делать, нужно качественно подготовиться для того, чтобы закрепиться выше в турнирной таблице.

У нас с начала сезона есть задача закрепиться в верхней десятке. Я думаю, это был бы очень удачный результат, как для новичка УПЛ. Для этого нам нужно хорошо поработать на собрании, которое мы запланировали и усилить на определенные позиции", – сказал Иващенко в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, на зимнюю паузу Оболонь пошла на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 14 очков.

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