"Ми намагаємося розвиватися в довгостроковій перспективі, у нас є довгострокове бачення. На цю мить у нас досить віковий склад, тому нам потрібно більше інвестувати в молодих гравців.

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Ми повинні знизити середній вік. Це, ймовірно, важлива частина нашого розвитку. Тож це, можливо, не той трансфер, який ми хочемо зробити. Щоправда, це не означає, що ми недооцінюємо рівень цього гравця", – цитує Хау Marca.

Нагадаємо, влітку Кріштіану Роналду прагнув покинути Ман Юнайтед, але не зумів знайти новий клуб, тому залишився у Манчестері. Нинішній сезон є чи не найгіршим для португальця у плані результативності: 619 хвилин в 11 матчах (до нинішньої зустрічі з Ньюкаслом), два голи та один асист.

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