"Мы пытаемся развиваться в долгосрочной перспективе, у нас есть долгосрочное видение. На этот момент у нас достаточно возрастной состав, поэтому нам нужно больше инвестировать в молодых игроков.

Роналду в Атлетико: Симеоне прокомментировал слухи о заинтересованности в португальце

Мы должны снизить средний возраст. Это, вероятно, немаловажная часть нашего развития. Это, возможно, не тот трансфер, который мы хотим сделать. Правда, это не значит, что мы недооцениваем уровень этого игрока", – цитирует Хау Marca .

Напомним, летом Криштиану Роналду стремился покинуть Ман Юнайтед, но не сумел найти новый клуб, поэтому остался в Манчестере. Нынешний сезон является едва ли не самим плохим для португальца в плане результативности: 619 минут в 11 матчах (до нынешней встречи с Ньюкаслом), два гола и один ассист.