– Є так багато речей, які зараз у нас не працюють – психологічний стан, тактичний... Я тут, щоб поговорити, бо мушу. Нам краще б мовчати і, звісно, працювати краще.

– Це найнижчий момент Мілана епохи Піолі?

– Непросте питання. За останні два з половиною тижні ми не показали ні виступів, ні результатів. Зрозуміло, що ми всі маємо працювати краще.

Лаціо – Мілан – 4:0 – відео голів і огляд матчу

– Що вас найбільше непокоїть?

– Все не так просто. Очевидно, справи у нас йдуть не дуже добре. У матчі з Лаціо ми створили ситуації для небезпеки. Сьогодні немає великих проблеми у роботі з м'ячем, але коли ми без нього, то немає потрібного покриття та зв'язків. Нам потрібна чіткіша комунікація. Я знаю один спосіб поліпшення – робота. Це ситуації, які повторюються протягом кількох ігор і над якими ми повинні добре працювати. Продовжувати робити ці помилки – означає ускладнювати гру з тактичної та ментальної точки зору. Всі ці негативні результати ведуть до ще більшого негативу.

– Прощавай, Скудетто?

– Ми повинні відновитися як вміємо. Це наша перша мета, і ми маємо зробити це якнайшвидше. Давайте відновимо нашу подорож і наш правильний шлях. Я намагатимусь менше говорити і більше працювати, – наводить слова Піолі Milan News.

Лаціо ефектно знищив Мілан і піднявся на 3 місце – Наполі зберіг 12-очковий відрив у Серії А