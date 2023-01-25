"Орли" потішили римських тіфозі вже на 4-й хвилині – Альберто класно пропустив на Мілінковіча-Савіча, який відкрив рахунок. До перерви у ворота Тетерушану влетів і другий м'яч. Марушіч пробив у стійку, але Дзакканьї був першим на добиванні.

Лаціо ефектно знищив Мілан і піднявся на 3 місце – Наполі зберіг 12-очковий відрив у Серії А

У другому таймі Мілан так і не зміг бодай скоротити відставання, зате пропустив ще двічі. Спершу Луїс Альберто реалізував пенальті за фол проти Педро, а крапку в матчі поставив Феліпе Андерсон. Бразилець після пасу Альберто опинився від-на-віч із воротарем і без проблем спрямував м'яч у сітку.

4:0 – Мілан не перемагає вже у трьох турах поспіль, програвши ще й Суперкубок Італії (0:3 від Інтера). Лаціо набрав 37 балів і відстає від "россонері" лише на 1 пункт. Наполі впевнено лідирує – 50 очок.