Лаціо впевнено розібрався з Міланом (4:0) у 19-му турі чемпіонату Італії. Рахунок і огляд матчу – вцій новині на "Футбол 24".

Чинні чемпіони переживають невдалий період. У Серії А Мілан двічі поспіль втратив очки (з Ромою та Лечче), а кілька днів тому розгромно програв Інтеру в матчі за Суперкубок Італії. Наполі відірвався вже на 12 очок, тому ще одна осічка команди Піолі серйозно ускладнювала шанси "россонері" захистити титул. Що стосується Лаціо, то римляни після зняття з Ювентуса 15-ти очок отримали розкішний шанс поборотися за ЛЧ. Від 4-го місця команду Мауріціо Саррі відділяло лише 3 бали.

Вже на 4-й хвилині Лаціо повів у рахунку. Дзакканьї розігнав атаку лівим флангом і прострілив у штрафний, Луїс Альберто дотепно пропустив на Мілінковіча-Савіча, а капітан римлян у дотик пробив Тетерушану.

Мілан близький до завершення трансферу лідера Роми

Такий початок став холодним душем для Мілана. Команда Піолі відповіла лише ближче до середини тайму, проте дальній удар Тоналі не склав проблем для Проведеля. Ще й кадрові втрати наздогнали Мілан – Томорі травмувався і пішов з поля, поступившись місцем К'яеру. Лаціо міг подвоювати перевагу після швидкої контратаки. Дзакканьї відібрав м'яч у Калабрії, запустив у прорив Педро, до прострілу якого трохи не дотягнувся Луїс Альберто.

Але на 38-й хвилині Мілан не врятувало вже нічого. Марушіч отримав пас від Педро, вийшов віч-на-віч із кіпером і пробив у дальню стійку. Першим на добиванні був Дзакканьї, який буквально з метра заніс м'яч у ворота. 2:0 після першого тайму.

На старті другої половини гри Мілан був дуже близьким, щоб скоротити відставання. Беннасер зі штрафного ледь не влучив у дев'ятку. Був шанс і у Леау, який у стрибку не зміг замкнути подачу Салемакерса.

На 65-й хвилині розкішний сьогодні Педро заробив право на пенальті. Іспанець після пасу Андерсона вже завдав неточного удару, проте болісно отримав по ногах від Томорі, який відверто провалив епізод. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Луїс Альберто. А на 75-й іспанець ще й віддав гольовий пас. Хавбек знайшов у штрафному Феліпе Андерсона, який прийняв м'яч і пробив повз Тетерушану.

4:0 – Лаціо не відчув жодних проблем навіть за відсутності Чіро Іммобіле. "Орли" набрали 37 очок і піднялися на третє місце, обыйшовши Рому, Інтер та Аталанту. У Мілана 38 балів, у Наполі 50 – неймовірна команда Лучано Спаллетті завершила перше коло з фантастичним відривом.