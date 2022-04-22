"Чи я все ще головний тренер Маріуполя U-19? Так. У мене контракт із клубом, його ніхто не розривав. Але зарплатню нам уже не платять. За березень було нараховано матеріальну допомогу, і на цьому, сказали, все. Ситуація зрозуміла і логічна, але як керівник так би мовити, окремого колективу, яким є наша юнацька команда, я хотів би, щоб клуб з максимальним розумінням поставився до подальшої долі своїх співробітників.

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Багато хто з них виїхав з Маріуполя без машин, без речей, без заощаджень, і я вважаю, що не можна кидати людей напризволяще. Кожен із них, і я зокрема, готовий брати участь у волонтерських заходах, бути корисним країні. Можливо, клуб нас якимось чином організує", – поділився Грибанов у інтерв'ю Команда№1.

До слова, Маріуполь найбільше постраждав від російських фашистів, які фактично знищили місто своїми підступними обстрілами.

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