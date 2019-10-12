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Тренер Люксембургу порівняв збірні України та Португалії

17:43 648 Читать на русском
Тренер Люксембургу порівняв збірні України та Португалії
Люк Хольц / En24 News

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц після матчу проти збірної Португалії (0:3) порівняв діючих чемпіонів Європи зі збірною України.

16’ Бернарду Сілва
65’ Кріштіану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш
 
16’ Бернарду Сілва
65’ Кріштіану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш

"Я думаю, що Португалія перевершує Україну. Аналізуючи індивідуальні якості гравців, португальська команда виглядає сильнішою. Але в грі ми ніколи не знаємо, чого можемо очікувати.

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Мене не здивувала приголомшлива португальська команда чи тактична структура. Збірна Португалії – одна з найкращих, з якими я стикався на сьогоднішній день. Мова не лише про індивідульно дуже сильних гравців, а й про чудову роботу тренерського штабу", – цитує Хольца португальське видання sapo.pt.

Нагадаємо, вчора збірна Португалії здобула впевнену домашню перемогу над Люксембургом і продовжує погоню за збірною України у відбірковій групі В кваліфікаційного турніру до Євро-2020. Очна зустріч України та Португалії відбудеться 14-го жовтня на НСК Олімпійський, початок – о 21:45.

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Теги
Євро-2020 Люк Хольц Люк Хольц Португалія - Люксембург Україна Україна Люксембург Люксембург
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