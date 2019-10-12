Тренер Люксембургу порівняв збірні України та Португалії

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц після матчу проти збірної Португалії (0:3) порівняв діючих чемпіонів Європи зі збірною України.

"Я думаю, що Португалія перевершує Україну. Аналізуючи індивідуальні якості гравців, португальська команда виглядає сильнішою. Але в грі ми ніколи не знаємо, чого можемо очікувати.

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Мене не здивувала приголомшлива португальська команда чи тактична структура. Збірна Португалії – одна з найкращих, з якими я стикався на сьогоднішній день. Мова не лише про індивідульно дуже сильних гравців, а й про чудову роботу тренерського штабу", – цитує Хольца португальське видання sapo.pt.

Нагадаємо, вчора збірна Португалії здобула впевнену домашню перемогу над Люксембургом і продовжує погоню за збірною України у відбірковій групі В кваліфікаційного турніру до Євро-2020. Очна зустріч України та Португалії відбудеться 14-го жовтня на НСК Олімпійський, початок – о 21:45.

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