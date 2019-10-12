Динамівець Жерсон Родрігес розповів, чому матч проти Португалії був для нього особливим

Форвард збірної Люксембургу і київського Динамо Жерсон Родрігес поділився емоціями після матчу відбору Євро-2020 проти Португалії.

"Це був особливий день для мене. Моя бабуся вперше була на стадіоні і дивилась, як я граю. Я відчуваю підтримку родини, вона дуже важлива для мене.

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Я не люблю програвати, вважаю за краще перемагати, але ми показали свій рівень, кожен міг побачити нашу еволюцію. Португалія дуже сильна, вона була фаворитом, зрештою, це чемпіони Європи. Навіть так, я думаю, що у нас був цікавий виступ", – цитує Родрігеса A Bola.

Наразі Люксембург посідає четверту сходинку групи В з чотирма очками в активі. Лідерами квінтету є збірні України та Португалії.

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