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Динамівець Жерсон Родрігес розповів, чому матч проти Португалії був для нього особливим

15:32 429 Читать на русском
Динамівець Жерсон Родрігес розповів, чому матч проти Португалії був для нього особливим
Жерсон Родрігес / Фото ФФЛ

Форвард збірної Люксембургу і київського Динамо Жерсон Родрігес поділився емоціями після матчу відбору Євро-2020 проти Португалії.

16’ Бернарду Сілва
65’ Кріштіану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш
 
16’ Бернарду Сілва
65’ Кріштіану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш

"Це був особливий день для мене. Моя бабуся вперше була на стадіоні і дивилась, як я граю. Я відчуваю підтримку родини, вона дуже важлива для мене.

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Я не люблю програвати, вважаю за краще перемагати, але ми показали свій рівень, кожен міг побачити нашу еволюцію. Португалія дуже сильна, вона була фаворитом, зрештою, це чемпіони Європи. Навіть так, я думаю, що у нас був цікавий виступ", – цитує Родрігеса A Bola.

Наразі Люксембург посідає четверту сходинку групи В з чотирма очками в активі. Лідерами квінтету є збірні України та Португалії.

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Теги
Євро-2020 Динамо Динамо Люксембург Люксембург Португалія - Люксембург Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
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