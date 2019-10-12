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Португалія – Люксембург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Португалія – Люксембург – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Збірна Португалії здолала Люксембург / Фото з відкритих джерел

Збірна Португалії у 7-му турі відбору до Євро-2020 розгромила Люксембург. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

16’ Бернарду Сілва
65’ Кріштіану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш
 
16’ Бернарду Сілва
65’ Кріштіану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш

Євро-2020, кваліфікація

Група В

Португалія – Люксембург – 3:0

Голи: Сілва, 16, Роналду, 65, Гедеш, 89

Роналду в матчі проти Люксембургу забив 700-й гол у кар'єрі

Португалія на власному полі впевнено здолала збірну Люксембургу. Вже на початку зустрічі Бернарду Сілва відкрив рахунок у матчі. Португальці мужньо оборонялись і у першому таймі більше не дозволили господарям забити. У другій половині зустрічі свій 700-й м’яч в кар’єрі поклав Роналду – після обрізки Максіма Шано Кріштіан вийшов віч-на-віч з голкіпером і відсвяткував історичний гол. А за хвилину до закінчення основного часу Гонсалу Гедеш після кутового завершив розгром над суперником.

Після цього туру турнірну таблицю впевнено очолює збірна України набравши 16 очок після 6 ігор. Португальці йдуть другими і мають у своєму активі 11 пунктів і гру в запасі. Вже у понеділок, 14 жовтня, лідери групи В зійдуться між собою в очному поєдинку у Києві.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Євро-2020 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Люксембург Люксембург Відеоновини Португалія - Люксембург
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