Португалія – Люксембург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Португалії у 7-му турі відбору до Євро-2020 розгромила Люксембург. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Євро-2020, кваліфікація

Група В

Португалія – Люксембург – 3:0

Голи: Сілва, 16, Роналду, 65, Гедеш, 89

Роналду в матчі проти Люксембургу забив 700-й гол у кар'єрі

Португалія на власному полі впевнено здолала збірну Люксембургу. Вже на початку зустрічі Бернарду Сілва відкрив рахунок у матчі. Португальці мужньо оборонялись і у першому таймі більше не дозволили господарям забити. У другій половині зустрічі свій 700-й м’яч в кар’єрі поклав Роналду – після обрізки Максіма Шано Кріштіан вийшов віч-на-віч з голкіпером і відсвяткував історичний гол. А за хвилину до закінчення основного часу Гонсалу Гедеш після кутового завершив розгром над суперником.

Після цього туру турнірну таблицю впевнено очолює збірна України набравши 16 очок після 6 ігор. Португальці йдуть другими і мають у своєму активі 11 пунктів і гру в запасі. Вже у понеділок, 14 жовтня, лідери групи В зійдуться між собою в очному поєдинку у Києві.

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