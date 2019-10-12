toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020

Тренер Люксембурга сравнил сборные Украины и Португалии

17:43 144 Читати українською
Тренер Люксембурга сравнил сборные Украины и Португалии
Люк Хольц / En24 News

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц после матча против сборной Португалии (0:3) сравнил действующих чемпионов Европы со сборной Украины.

16’ Бернарду Силва
65’ Криштиану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш
 
16’ Бернарду Силва
65’ Криштиану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш

"Я думаю, что Португалия превосходит Украину. Анализируя индивидуальные качества игроков, португальская команда выглядит сильнее. Но в игре мы никогда не знаем, чего можем ожидать.

Динамовец Жерсон Родригес рассказал, почему матч против Португалии был для него особенным

Меня не удивила потрясающая португальская команда или тактическая структура. Сборная Португалии – одна из лучших, с которыми я сталкивался на сегодняшний день. Речь не только об индивидуально очень сильных игроках, но и о замечательной работе тренерского штаба", – цитирует Хольца португальское издание sapo.pt.

Напомним, вчера сборная Португалии одержала уверенную домашнюю победу над Люксембургом и продолжает погоню за сборной Украины в отборочной группе В квалификационного турнира к Евро-2020. Очная встреча Украина и Португалии состоится 14 октября на НСК Олимпийский, начало – в 21:45.

Украина – Литва: Малиновскому нет равных, решения Шевченко себя оправдали – оценки сборной за уверенную победу

blog_ava
Украина – Литва: мы одной ногой на Евро-2020, Малиновский – космос, Соболь использовал шанс, а Ярмоленко сейчас чужой
04:49
4630
Теги
Евро-2020 Люк Хольц Люк Хольц Португалия - Люксембург Украина Украина Люксембург Люксембург
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
33
мин
Дания
19:00
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук