Тренер Люксембурга сравнил сборные Украины и Португалии

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц после матча против сборной Португалии (0:3) сравнил действующих чемпионов Европы со сборной Украины.

"Я думаю, что Португалия превосходит Украину. Анализируя индивидуальные качества игроков, португальская команда выглядит сильнее. Но в игре мы никогда не знаем, чего можем ожидать.

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Меня не удивила потрясающая португальская команда или тактическая структура. Сборная Португалии – одна из лучших, с которыми я сталкивался на сегодняшний день. Речь не только об индивидуально очень сильных игроках, но и о замечательной работе тренерского штаба", – цитирует Хольца португальское издание sapo.pt.

Напомним, вчера сборная Португалии одержала уверенную домашнюю победу над Люксембургом и продолжает погоню за сборной Украины в отборочной группе В квалификационного турнира к Евро-2020. Очная встреча Украина и Португалии состоится 14 октября на НСК Олимпийский, начало – в 21:45.

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