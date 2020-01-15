toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Тренер Луго прокоментував можливий трансфер Кравця

15 січня 12:15 593 Читать на русском
Тренер Луго прокоментував можливий трансфер Кравця
Курро Торрес / Фото з відкритих джерел

Головний тренер іспанського Луго Курро Торрес прокоментував чутки про можливе повернення українського захисника Василя Кравця до своєї колишньої команди.

"Кравець – гравець високого рівня, у якого була можливість зробити крок вперед. Мені подобається, коли у складі хороші гравці. Якщо з трансфером все складеться – буде чудово. Але й зараз у нас в команді є гравці, яким є що показати", – сказав Торрес у коментарі виданню La voz de Galicia.

Кравець близький до повернення в Луго

Нагадаємо, 22-річний український захисник перейшов у Леганес із Луго на початку 2019 року за 2,5 млн євро. "Пепінерос" погодились відпустити Кравця, який прагне отримувати стабільну ігрову практику, адже у поточному сезоні українець зіграв за свою команду лише один матч у Кубку Іспанії.

Один із найкращих

blog_ava
Український нападник розірвав контракт з Ригою
06:30
3438
Теги
Іспанія Трансфери Українці за кордоном Трансфери Чемпіонату Іспанії Леганес Леганес Луго Луго Сегунда Василь Кравець Василь Кравець Легіонерський хліб Курро Торрес Курро Торрес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
52
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук