Тренер Луго прокоментував можливий трансфер Кравця

Головний тренер іспанського Луго Курро Торрес прокоментував чутки про можливе повернення українського захисника Василя Кравця до своєї колишньої команди.

"Кравець – гравець високого рівня, у якого була можливість зробити крок вперед. Мені подобається, коли у складі хороші гравці. Якщо з трансфером все складеться – буде чудово. Але й зараз у нас в команді є гравці, яким є що показати", – сказав Торрес у коментарі виданню La voz de Galicia.

Кравець близький до повернення в Луго

Нагадаємо, 22-річний український захисник перейшов у Леганес із Луго на початку 2019 року за 2,5 млн євро. "Пепінерос" погодились відпустити Кравця, який прагне отримувати стабільну ігрову практику, адже у поточному сезоні українець зіграв за свою команду лише один матч у Кубку Іспанії.

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