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Тренер Луго прокомментировал возможный трансфер Кравца

15 января 12:18 127 Читати українською
Тренер Луго прокомментировал возможный трансфер Кравца
Курро Торрес / Фото из открытых источников

Главный тренер испанского Луго Курро Торрес прокомментировал слухи о возможном возвращении украинского защитника Василия Кравца в свою бывшую команду.

"Кравец – игрок высокого уровня, у которого была возможность сделать шаг вперед. Мне нравится, когда в составе хорошие игроки. Если с трансфером все сложится – будет замечательно. Но и сейчас у нас в команде есть игроки, которым есть что показать", – сказал Торрес в комментарии изданию La voz de Galicia.

Кравец близок к возвращению в Луго

Напомним, 22-летний украинский защитник перешел в Леганес из Луго в начале 2019 года за 2,5 млн евро. "Пепинерос" согласились отпустить Кравца, который стремится получать стабильную игровую практику, ведь в текущем сезоне украинец сыграл за свою команду только один матч в Кубке Испании.

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