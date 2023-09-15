У травні 27-річний форвард Айвен Тоуні був дискваліфікований на 8 місяців за порушення правил ставок Футбольної асоціації. Він не зможе грати до січня, але має право повернутися до тренувань з командою в найближчий понеділок.

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Повідомляється, що тренер Брентфорда розробив для Тоуні спеціальний 16-тижневий план підготовки форварда до січня.

"Я впевнений, що він радіє так само, немов йому дозволили знову грати у футбол. Він, безумовно, сповнений енергії і посилить нас. Ми б воліли, щоб він був у команді, але це неможливо.

Я пишаюся Айвеном. Тим шляхом, який він пройшов, стійкістю, яку він демонстрував протягом усього свого життя. Прогрес, якого він досяг, приголомшує. Тоуні має бути прикладом для багатьох людей і футболістів завдяки тому, чого він досяг. Він починав з нижчих ліг і поступово піднімався вище і вище. Він забив 31 м'яч у Чемпіоншипі та 12 м'ячів у дебютному сезоні в АПЛ і 20 – у наступному, не зігравши й 38 матчів. Це вражає", – цитує Франка ВВС.

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