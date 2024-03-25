"Усі футболісти моєї команди готові до завтрашнього матчу. Ми як демократична країна співчуваємо Україні. Ісландія, як і багато країн по всьому світу, приймає біженців з України. Але ми – спортсмени, футболісти, і повинні концентруватися виключно на футболі.

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Іноді ми маємо застосовувати більш захисну схему, але ми – атакувальна команда. Україна дуже сильна й має класних виконавців. Але завтра на всіх очікує фінал, а в таких поєдинках фаворитів не буває. Гадаю, шанси 50 на 50. Але якщо всі вважають Україну фаворитом, це може тиснути на нашого суперника. Можливо, це зіграє Ісландії на руку", – наводить слова Харейде офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, вже завтра, 26-го березня відбудеться вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією. Гра відбудеться у польському Вроцлаві, початок о 21:45.

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