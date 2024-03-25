"Все футболисты моей команды готовы к завтрашнему матчу. Мы как демократическая страна сочувствуем Украине. Исландия, как и многие страны по всему миру, принимает беженцев из Украины. Но мы – спортсмены, футболисты, и должны концентрироваться исключительно на футболе.

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Иногда мы должны применять более защитную схему, но мы – атакующая команда. Украина очень сильная и имеет классных исполнителей. Но завтра всех ожидает финал, а в таких поединках фаворитов не бывает. Думаю, шансы 50 на 50. Но если все считают Украину фаворитом, это может давить на нашего соперника. Возможно, это сыграет Исландии на руку", – приводит слова Харейде официальный сайт УАФ.

Напомним, уже завтра, 26-го марта состоится решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Игра состоится в польском Вроцлаве, начало в 21:45.

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