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Маліновський: Генк не збирається вести переговори з Аталантою, почуваюся обдуреним

16 червня 23:41 725 Читать на русском
Маліновський: Генк не збирається вести переговори з Аталантою, почуваюся обдуреним
Руслан Маліновський / Генк

Український хавбек Генка Руслан Маліновський зізнався, що бельгійський клуб не хоче відпускати його у Аталанту.

"Я знаю, що на столі є пропозиція від Аталанти в 15 мільйонів євро, але Генк не збирається вести переговори. І це попри те, що сума трансферної пропозиції Аталанти більша, ніж минулого року від Сельти. Генк виставив на мене цінник в 20 мільйонів євро, що я вважаю необгрунтованим.

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Минулого літа Генк попросив мене залишитися, щоб допомогти команді із завоюванням чемпіонства. Вони не відпустили мене минулого року, але обіцяли не перешкоджати трансферу в цьому. У зимове трансферне вікно я міг перейти в Рому, але відмовився, тому що хотів дотримати обіцянку.

Тепер клуб порушує своє слово, і я почуваюсь обдуреним. Мені 26 років, я хочу грати на більш високому рівні. Я хотів піти добре, подякувавши клубу і вболівальникам за відмінні три роки, але Генк явно цього не хоче.

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Я просто прошу Генк стримати свою обіцянку і відпустити мене за розумною ціною. Деякі люди попереджали мене, що так і буде, але я не хотів вірити. Тепер здається, що я був наївний. Мені шкода за цю емоційну реакцію, але я почуваюся зрадженим і більше не бачу майбутнього в Генку", – цитує Маліновського HLN.

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