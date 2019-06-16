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Маліновський може перейти в Аталанту за 17 млн євро

12:54 526 Читать на русском
Маліновський може перейти в Аталанту за 17 млн євро
Руслан Маліновський / Генк

Аталанта хоче підписати українського півзахисника Руслана Маліновського і пропонує Генку шалену суму.

Руслан Маліновський серйозно цікавить бергамську Аталанту. За інформацією Calciomercato, головна сенсація Серії А готова викласти за українця 17 млн євро.

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Раніше повідомлялось, що хавбеком Генка активно цікавиться Наполі, також мова йшла про Сампдорію і навіть лондонський Арсенал.

У сезоні 2018/19 Маліновський забив 16 голів і віддав 16 асистів та допоміг Генку стати чемпіоном Бельгії вперше за 8 років.

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