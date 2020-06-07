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Тренер Фіорентини поборов коронавірус

06:00 9 Читать на русском
Тренер Фіорентини поборов коронавірус
Джузеппе Якіні / Фото ФК Фіорентина

Президент Фіорентини Рокко Комміссо повідомив несподівану новину про наставника "фіалок" Джузеппе Якіні.

"Останні місяці наш тренер також був хворий, я про це не знав.

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Він може розраховувати на мою повну підтримку", – цитує Комміссо Football-italia.

Нагадаємо, Фіорентина була одним з "рекордсменів" серед команд чемпіонату Італії за кількістю хворих осіб у клубі.

До слова, напередодні Серія А представила календар на залишок сезону. Чемпіонат відновиться 20 червня грою Торіно – Парма.

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Теги
коронавірус Італія Фіорентина Фіорентина Джузеппе Якіні Джузеппе Якіні
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