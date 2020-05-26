Циганков має дві проблеми: на лідера Динамо претендує лише один клуб

Хавбек Динамо Віктор Циганков не може похвалитися надто великим попитом серед європейських клубів.

Як стало відомо Футбол 24, на 22-річного українця претендує лише Фіорентина.

Циганков мав шанс змінити Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркісу готові були платити солідну суму

Циганков може замінити головну зірку "фіалок" Федеріко К'єзу, якого вже не перший рік пов'язують з більш статусними клубами. Керівництво Фіорентини непокоять дві проблеми гравця Динамо – постійні травми і посередній сезон 2019/20. Саме через це Фіорентина готова запропонувати скромну суму близько 10-15 млн євро, проте з бонусами для киян.

Додамо, що Циганков провів 31 матч у поточному сезоні та зміг відзначитися 11 голами і 8 асистами.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ