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Циганков має дві проблеми: на лідера Динамо претендує лише один клуб

17:14 2151 Читать на русском
Циганков має дві проблеми: на лідера Динамо претендує лише один клуб
Віктор Циганков / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Віктор Циганков не може похвалитися надто великим попитом серед європейських клубів.

Як стало відомо Футбол 24, на 22-річного українця претендує лише Фіорентина.

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Циганков може замінити головну зірку "фіалок" Федеріко К'єзу, якого вже не перший рік пов'язують з більш статусними клубами. Керівництво Фіорентини непокоять дві проблеми гравця Динамо – постійні травми і посередній сезон 2019/20. Саме через це Фіорентина готова запропонувати скромну суму близько 10-15 млн євро, проте з бонусами для киян.

Додамо, що Циганков провів 31 матч у поточному сезоні та зміг відзначитися 11 голами і 8 асистами.

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Джерело: Футбол 24
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