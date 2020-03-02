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Тренер Динамо U-21 виділив слабкі сторони у грі Беніто

19:56 2008 Читать на русском
Тренер Динамо U-21 виділив слабкі сторони у грі Беніто
Беніто (зліва) / Сайт Динамо

Головний тренер молодіжки Динамо Юрій Мороз розповів про особливості гри вінгера Беніто, який поки не дебютував за першу команду.

"Заміни Піваріча і Цітаішвілі після першого тайму – це вимога головного тренера. Чи будуть вони грати завтра за основну команду – час покаже.

Беніто вкотре забив за молодіжку Динамо – Цітаішвілі намагається не відставати від новачка

Беніто? Я задоволений, що він реалізовує свої моменти і забиває м'ячі. Але хотілося б, щоб він крім цього поліпшив розвиток рухових якостей: не тільки грав у атаці, а ще й був корисним при грі у відборі. Це те, чого ми вимагаємо", – цитує Мороза офіційний сайт Динамо.

До слова, Беніто встиг відзначитися трьома голами за дубль киян, однак Олексій Михайличенко не поспішає підтягувати нігерійця до виступів за першу команду.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

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