Тренер Динамо U-21 выделил слабые стороны в игре Бенито

Главный тренер молодежки Динамо Юрий Мороз рассказал об особенностях игры вингера Бенито, который пока не дебютировал за первую команду.

"Замены Пиварича и Цитаишвили после первого тайма – это требование главного тренера. Будут ли они играть завтра за основную команду – время покажет.

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Бенито? Я доволен, что он реализует свои моменты и забивает мячи. Но хотелось бы, чтобы он кроме этого улучшил развитие двигательных качеств: не только играл в атаке, но и был полезным при игре в отборе. Это то, чего мы требуем", – цитирует Мороза официальный сайт Динамо.

К слову, Бенито успел отличиться тремя голами за дубль киевлян, однако Алексей Михайличенко не спешит подтягивать нигерийца к выступлениям за первую команду.

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